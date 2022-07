Prima i sorrisi di una domenica trascorsa in montagna, poi il boato. Infine il buio. La tragedia della Marmolada, una scia di fango, ghiaccio, detriti e morte.

LE VITTIME

Nel corso della ricognizione 'vista udito' sul luogo del disastro in Marmolada sono stati ritrovati, seppur non in numero elevato, anche resti di escursionisti.

Inoltre, sempre a quanto si apprende, dovrebbero arrivare già domani mattina, 8 luglio, i primi risultati dal Ris di Parma, che dovrebbe ricondurre tutti i reperti sia organici che tecnici alle vittime.

