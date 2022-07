Tragedia della Marmolada, il ghiaccio monitorato con tre radar: «Preavviso fino a oltre 1 minuto»

TRIESTE. Gli stessi radar installati a Rigopiano, sono stati portati sul ghiacciaio della Marmolada, depositati al riparo del muro in cemento che fa da cintura di sicurezza del rifugio Ghiacciaio, e stanno monitorando la montagna del grande crollo. È lo stesso sistema, in sostanza, applicato a Perarolo, in Cadore, per fare da sentinella alla frana.

«Con questa strumentazione, 3 radar - spiega Nicola Casagli, geologo, presidente dell'Ogs di Trieste, docente dell'università di Firenze - cercheremo di capire cosa sta succedendo e di fornire una maggiore sicurezza agli operatori che stanno portando avanti le operazioni di recupero».