Albero cade su un auto ad Aquileia, forte vento e piante in strada nel Medio e nella Bassa: allerta maltempo in Friuli

UDINE. Un'allerta meteo di color giallo è stata diramata dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia a causa dell'ondata di maltempo prevista nella giornata di oggi, giovedì 7 luglio, su parte della regione.

Un marcato fronte freddo valicherà le Alpi nel pomeriggio-sera di oggi, spiega l'avviso meteo. Dal pomeriggio saranno probabili temporali, prima in montagna e poi anche sulle altre zone della regione. Fino a sera saranno possibili anche raffiche di vento forte o molto forte, specie sulla bassa pianura e su tutte le zone di costa.



I primi interventi dei vigili del fuoco si concentrano soprattutto nel Medio e nella Bassa friulana. I pompieri hanno rimosso, lungo la strada provinciale 61, piante e alberi dalla strada a Nespoledo di Lestizza e Villaorba di Basiliano. Grandine e forte vento anche a Sappada. Intervento anche a via Santa Maria a Bicinicco per un albero caduto in mezzo alla carreggiata.

Basiliano

Sempre rami, alberi e cartelli stradali su strada anche in via Deganutti a Mortegliano, sulla Ferrata e in via Latisana a Bertiolo.

La strada provinciale 99 è bloccata: sul posto anche polizia locale Codroipo. Ad Aquileia, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere un albero caduto su un’auto posteggiata: all’interno non c’era nessuno.



Le immagini da Aquileia

L'allerta meteo è valida dalle 15 alle 21 di oggi.

Non è prevista criticità idraulica e idrogeologica, ma il vento forte - avverte la Protezione civile - potrebbe comportare la caduta di alberi e ramaglie, locali interruzioni della viabilità e altre problematiche.



Le previsioni dell’Osmer per venerdì 8 luglio

Cielo sereno con vento moderato da nord-est, che nel pomeriggio girerà in brezza sulla costa. Sui monti qualche nuvola nel pomeriggio. Atmosfera più secca rispetto ai giorni precedenti.