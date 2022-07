Alessandra, travolta dal ghiaccio sulla Marmolada: «Qualcuno gridava via via, poi sono svenuta»

Lei è sopravvissuta alla tragedia della Marmolada, Tommaso, il manager di Porcia di 48 anni e suo compagno, non ce l’ha fatta. «Quando mi sono svegliata c’erano i soccorsi, penso sia passata una mezz’ora. Io ero in mezzo al ghiaccio».

TRENTO. Alessandra De Camilli e il destino di chi sopravvive a una tragedia di queste dimensioni. Un attimo prima era lì con il suo compagno Tommaso Carollo a sorridere di fronte all’ennesima vetta scalata, un attimo dopo l’impossibile. E ora si trova in un letto d’ospedale a Trento, malconcia, piena di fratture, imprigionata in un loop di ricordi. L’architetto di Schio è tra i miracolati della Marmolada. Questione di metri, probabilmente, e ha avuto salva la vita. Ha fratture che si metteranno a posto.

Cosa ricorda di quel momento?

«Ho sentito un rumore e guardato verso l’alto. Ho visto pezzi di neve e ghiaccio che scendevano, ho sentito qualcuno che gridava “via-via”. Poi penso di essere svenuta».

È riuscita a spostarsi un po’ dalla traiettoria della valanga?

«Non ho avuto nemmeno il tempo di pensare “ora scappo”, che sono stata travolta. Penso fosse impossibile fuggire da quella massa enorme».

Cosa ricorda del risveglio?

«C’erano i soccorsi, penso sia passata una mezz’ora. C’era il signore del rifugio. Io ero in mezzo al ghiaccio».

Quando c’è stata la valanga, dove si trovava precisamente?

«Eravamo arrivati alla base del ghiacciaio, poi restava un percorso da fare sulla roccia. Ma ci siamo fermati e avevamo iniziato a tornare indietro. Era tardi, io non l’avevo mai fatto quel percorso. Mi sembrava troppo lungo, era anche caldo. Ma chi poteva immaginare una cosa del genere».

Con chi si trovava in cordata?

«Ero con Tommaso Carollo. Poi lui conosceva altre guide, li avevamo agganciati al rifugio. Nessuno ci ha detto che era pericoloso salire, c’era un sacco di gente che andava tranquilla. Eravamo partiti alle 7, quindi non era freddo ma nemmeno caldissimo».

Era la prima volta per tutti lì?

«Tommaso era già andato altre volte».

Poi?

«Ricordo bene fino al momento in cui abbiamo sentito il rumore provenire dall’alto. Ricordo di aver visto materiale ghiacciato cadere verso di noi. Poi il nulla. E quando mi sono svegliata, uno dei soccorritori mi ha messo in mano un telefonino e mi ha detto: questo è tuo. Quindi è arrivato un elicottero e mi ha portato prima in un posto, poi in un altro».

Adesso come sta?

«Ho una frattura al piede destro e anche al braccio destro. Ma non solo. Hanno trovato fratture al bacino e alla colonna vertebrale. Mi fa male ovunque. Muovo solo il lato sinistro del corpo».