Bimba di sette anni ricoverata per un intervento di routine finisce in Rianimazione: avviata indagine interna al Burlo

L’ingresso del Burlo in via dell’Istria. Massimo Silvano

TRIESTE. Entra per un banale intervento, finisce in rianimazione. Lo denuncia la madre di una bimba di 7 anni, il Burlo conferma aggiungendo che è stata aperta un’indagine interna sull’accaduto. Accolta lo scorso 28 giugno nel reparto di Pediatria dell’ospedale materno-infantile per sottoporsi il giorno successivo a una colonscopia, ora si ritrova ricoverata in Rianimazione con «una perforazione del polmone destro a causa dell’errore enorme di un’infermiera e di uno specializzando», denuncia la madre della piccola.