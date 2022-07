Covid, cosa sappiamo dell’ondata di contagi estiva: cento volte i numeri del 2021, le previsioni degli esperti

Non si vede la fine dell’ondata estiva, che ha provocato 107.240 contagi accertati, cento volte più di un anno fa, da moltiplicare almeno per tre secondo le stime del sommerso

Non si vede la fine dell’ondata estiva, che ha provocato 107.240 contagi accertati, cento volte più di un anno fa, da moltiplicare almeno per tre secondo le stime del sommerso. E che la tendenza sia di crescita lo dimostra il tasso di positività stabilmente oltre il 28 per cento dei 378.250 tamponi eseguiti. Così pure le vittime sfiorano quota 100, fermandosi a 94 come martedì, mentre mercoledì erano 72.