Tragedia Marmolada, il pilota dei droni racconta i soccorsi: «Così abbiamo trovato quei corpi dilaniati»

Gasparini (Soccorso alpino): «Foto in alta definizione e dati Gps per l’elicottero»

BELLUNO.La tragedia della Marmolada sarà ricordata anche per la tecnologia messa in campo in una situazione tanto complessa e pericolosa. Gli ulteriori corpi trovati ieri sono stati individuati grazie ai droni del Soccorso alpino nazionale, che da giorni ormai sorvolano la zona della tragedia alla ricerca di tracce. I soccorritori, fino a questo momento, non hanno potuto operare via terra per il rischio di altre valanghe.