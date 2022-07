Scappa dall’Ucraina con la mamma e arriva in Carnia: Ivan accolto nei Pulcini dell’Arta Terme

ARTA TERME.È una bella storia quella di Ivan Bercha, il bambino ucraino arrivato in Italia da circa tre mesi. Appena iniziato il conflitto che vede coinvolto il suo Paese, Ivan (8 anni, originario della regione della Transcarpazia, distretto di Tjačiv) è arrivato in Italia accompagnato dalla mamma, su invito di sua zia Olena, già da qualche anno in Carnia, dove gestisce un locale a Terzo di Tolmezzo.