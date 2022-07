UDINE. Il Comune investe 31 mila euro per la sistemazione del verde pubblico in cinque vie cittadine. Nel dettaglio si provvederà a una potatura di contenimento di 15 carpini bianchi (Carpinus betulus) in via Girolamo della Casa, con l’intervento che riguarderà anche la sfrondatura e la trinciatura delle piante.

Oltre a ciò, l’amministrazione interverrà in via Galilei, via Lombardia, via Marangoni e via Reana per l’abbattimento degli alberi morti, con contestuale rimozione dei ceppi.