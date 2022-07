Ai campionati italiani di taglialegna vince il friulano Del Pin: «Ho battuto il migliore, ora punto ai mondiali»

LA STORIA

Il talento del taglialegna medunese di 24 anni Michael Del Pin continua a conquistare importanti podi: ha vinto il campionato italiano 2022, nel quale era il più giovane in lizza, e ora punta al mondiale in Svezia. «Ho battuto Andrea Rossi, quattro volte campione italiano, e Mattia Berbenni – ha fatto sapere –. Io e Rossi abbiamo fatto una gara testa a testa e mi sono rifatto con un bel tempo nello springboard (la disciplina che prevede l’abbattimento di un tronco a 2,8 metri da terra stando su una tavola di legno) e nella hot saw, una gara tra motoseghe di 280cc di costruzione artigianale solo per competizione, la mia regalata dallo sponsor Aluffi.