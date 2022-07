RIVE D’ARCANO. La giuria dello storico premio “Merit Furlan, giunto alla sua trentanovesima edizione, ha scelto da una rosa di circa 15 candidati i quattro vincitori che verranno iscritti nell’albo d’oro dei premiati per il 2022.

Si tratta di Amo Masotti promotore del volontariato sociale e culturale, Walter Tomada docente, giornalista e scrittore, Beppino Lodolo cantante e musicista e il condirettore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini.

Menzione speciale alla Banda musicale “Camillo Borgna” di Madrisio di Fagagna per i 150 anni dalla fondazione.

Il Premio Merit Furlan – commenta Gabriele Contardo sindaco del comune di Rive D’Arcano ente organizzatore della manifestazione – è testimonianza di professionalità, talento e passione; in un’epoca che brucia tutto in breve tempo è importante riconoscere, ricordare e additare ad esempio le eccellenze del nostro Friuli».

Le premiazioni si terranno il 29 luglio al castello di Arcano Superiore. Amo Masotti classe 1932, Cavaliere della Repubblica Italiana dal 2007, giorni fa è stato insignito dal sindaco David Asquini della Cittadinanza onoraria di Coseano, paese in cui è nato. Masotti nel 1977 è stato uno degli ideatori e fondatori della Onlus “Via di Natale”. Direttore di diverse sedi della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, è stato il protagonista della nascita di ben 11 nuove filiali. Dal 1954 al 1992, ha partecipato con entusiasmo al mondo dell’associazionismo sportivo e sociale.

Walter Tomada, giornalista e docente di materie letterarie, dirige lo storico periodico “La Patrie dal Friul”. Ha creato il “Docuscuele” centro di documentazione per insegnanti di lingua friulana. Numerose le sue collaborazioni in varie manifestazioni importanti come “Vicino e Lontano” e tanti i contributi di storia locale su riviste specializzate. Si è impegnato per anni alla stesura del libro “Storia del Friuli e del Friulano dalle origini a noi”.

Paolo Mosanghini condirettore del Messaggero Veneto dal gennaio 2021, ha iniziato a lavorare nel quotidiano nel 1990 e da trent’anni racconta il Friuli. Nella redazione ha ricoperto vari ruoli di responsabilità: da vice a caposervizio di “Cronaca” “Attualità-Regione” a vicecaporedattore e responsabile dei settori “Cronaca” e “Provincia”. Caporedattore all’Ufficio centrale nel 2018, è stato poi nominato vicedirettore. Attualmente condivide la direzione del giornale assieme al direttore di Messaggero Veneto e Il Piccolo, Omar Monestier.

Mosanghini, laureato in Sociologia, friulano, di Mortegliano, si è cimentato anche come scrittore.

Beppino Lodolo, musicista e cantante udinese con un’attività di successo, anche internazionale, di oltre 45 anni con 520 concerti in tutto il mondo. Lodolo viene definito “Ambasciatore canoro e di immagine del Friuli e della bella musica italiana”. La passione per la musica e per il teatro lo accompagnano per tutta la vita.

Fonda l’orchestra “I solisti Friulani” e si esibisce con artisti come Domenico Modugno, Massimo Ranieri, Orietta Berti e tanti altri. —

