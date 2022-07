La Cartiera di Rivignano è fallita

RIVIGNANO. «Abbiamo fatto tutto il possibile per cercare una soluzione, ma quei tentativi purtroppo non si sono concretizzati».

Lo dice con naturale amarezza Mario Bolzonella, presidente della Cartiera Rivignano srl di Rivignano Teor, storica azienda produttrice da tre generazioni di carte per imballaggio di prodotti alimentari.





Dopo aver tentato l’impossibile per salvare l’attività avviata dal padre nel lontano 1961, l’imprenditore, che è anche capogruppo di Confindustria Udine per il settore delle aziende cartarie, poligrafiche ed editoriali, ha dovuto alzare bandiera bianca, schiacciato dalla folle corsa dei prezzi dell’energia e della materia prima.Impossibile assorbirli. Bolzonella si è visto costretto a ribaltarli sul prezzo al cliente finale che però non ha gradito e si è tirato indietro con conseguente caduta degli ordini.A metterci il punto è stato lo stesso imprenditore: alla luce della situazione ha fatto richiesta di autofallimento al tribunale di Udine che ha decretato il fallimento dell’impresa e nominato curatore Andrea Bonfini.Fino alla fine dell’anno per i 35 dipendenti a libro paga della società (erano 40 ma 5 si sono già ricollocati) c’è la copertura della Cigs. Appena pochi giorni fa era stato infatti firmato al Mise l’accordo per l’attivazione di 7 mesi di cassa integrazione straordinaria per cessazione, a zero ore, dal 1 giugno al 31 dicembre. Il fatto che sia intervenuto il fallimento non cambia nulla.Ad assicurarlo è Massimo Albanesi di Fistel Cisl Fvg che sta seguendo in prima persona le sorti dei 35 lavoratori per i quali ci sono buone possibilità di ricollocamento. «Circa il 30% del personale si è già ricollocato - spiega -, gli altri stanno cercando e potrebbero trovare lavoro in un’azienda chimica di San Giorgio di Nogaro che si è proposta anche di formali direttamente».A questo si aggiunge il ruolo attivo giocato dalla Regione Fvg e in particolare dagli assessori Sergio Emidio Bini (Attività produttive) e Alessia Rosolen (Lavoro) che Albanesi ringrazia: «Ci hanno assistito fin dalla prima fase. Ora, grazie alla legge sulle Politiche attive, faremo colloqui con i lavoratori che non hanno ancora trovato occupazione, mapperemo le loro skill e la Regione metterà a loro disposizione percorsi di formazione. In tempi davvero celeri. L’accordo sulla Cigs è stato firmato lo scorso 23 giugno, lunedì 11 luglio inizieranno i colloqui».Insomma, la macchina per far sì che i lavoratori possano reinserirsi subito al lavoro è già in attività e l’auspicio di Albanesi è che tutti e 35 i dipendenti possano trovare in breve una nuova posizione lavorativa.L’unico rischio che si corre è quello di svuotare l’azienda delle sue competenze nel caso in cui vi fosse qualcuno interessato ad acquisirla .Raggiunto al telefono l’amministratore delegato fatica a parlare. Nei suoi silenzi sono fin troppo chiari i sentimenti di amarezza e dispiacere che prova dopo aver passato una vita in azienda. Fin da piccolo, quando al lavoro c’erano quasi il doppio delle persone di adesso, «ma quelli – dice – erano numeri legati alle tecniche di produzione, ben più manuali di oggi».Sì, perché nel tempo l’azienda si è evoluta, anche tecnologicamente, ma ciò non è bastato a metterla al riparo dal contraccolpo di questi ultimi mesi.

«Il periodo nero è iniziato l’anno scorso, a fine estate – ricorda ancora il cislino Albanesi – quando hanno iniziato ad aumentare i costi delle materie prime e quelli dell’energia, ben prima che esplodesse la guerra in Ucraina.

Si è fatta cassa integrazione per cercare di attutire il colpo, l’azienda ha ribaltato i costi parzialmente sul cliente finale, ma gli ordini si sono andati riducendo, fino a fermo di giugno e alla decisione di chiudere». Bolzonella conferma.

«Materie prime ed energia ci hanno messo in grande difficoltà. Abbiamo tentato di tutto ma non c’è stato verso». Gli chiediamo cosa spera per la sua attività.

Forse che qualcuno arrivi a farla ripartire? «Lo auspico, sì» dice mentre certamente immagini della storia d’impresa gli scorrono davanti veloci. Il padre Augusto al lavoro, il suo ingresso in fabbrica, i suoi dipendenti, che in imprese di queste dimensioni sono, da sempre, di famiglia.