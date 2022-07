In settimana il via alle somministrazioni per gli over 60. Salgono ancora il numero di contagi e ricoveri

Contagi intorno a quota 100 mila, nove regioni italiane a rischio alto di contagio, ricoveri ospedalieri in crescita costante. Il ritorno estivo dell’emergenza Covid avanza neanche troppo lentamente, di sicuro in modo inesorabile.

«Il picco è vicino», assicura l’Iss, ma i nuovi casi nella giornata di ieri sono stati 98.044, con un +232 di ricoveri in 24 ore (8.864 il totale). I morti sono 93, il tasso di positività è del 25,2%, e l’incidenza cresce in tutte le fasce di età, con un dato medio settimanale pari a 1.071 per 100.000 abitanti nei primi sette giorni di questo luglio 2022 contro i 763 per 100.000 abitanti nella settimana precedente.

Un campanello di allarme arriva anche dal numero delle reinfezioni, che ha superato la soglia del 10% dei casi segnalati (10,8%) mentre il dato medio dell’ultimo anno ne contava una percentuale del 4,6 rispetto ai contagi accertati.



Con questo scenario, le Regioni si preparano a riaprire gli hub per la nuova fase della campagna vaccinale. Già la prossima settimana, con il via libera da parte dell’Ema e la successiva autorizzazione a stretto giro da parte di Aifa e del ministero della Salute, gli over 60 italiani dovranno accedere alla quarta dose. E si valuta la riapertura delle strutture chiuse nei mesi scorsi: Lazio, Piemonte, Friuli, Campania, Calabria e Basilicata hanno iniziato.



Con la curva della percentuale dei positivi che potrebbe raggiungere infatti il suo picco fra una decina di giorni, si fa largo l’ipotesi di alleggerire la quarantena: «Sono tra chi si pone il problema che arriveremo a un punto in cui non dovremo più mettere in isolamento i positivi asintomatici – spiega il sottosegretario alla Salute Andrea Cost– Altrimenti rischiamo di tornare a bloccare il Paese di fronte ai contagi che aumentano. Un positivo asintomatico potrà andare a lavorare con la mascherina, dobbiamo porci questa questione».



Su un punto però tutti gli esperti sono d’accordo, ovvero sulla necessità di proteggere al meglio anziani e fragili che restano le fasce di popolazione su cui Sars-Cov2 miete la quasi totalità delle vittime.

Anche per questo si valuta la possibilità di abbassare ai 60 anni l’età al di sopra della quale consigliare la quarte dose vaccinale. Un’indicazione dell’Ema, anticipata nei giorni scorsi da Marco Cavaleri dovrebbe arrivare a stretto giro, e potrebbe essere annunciata lunedì, nell’incontro già fissato sul tema.