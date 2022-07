Estate 2022: voli cancellati, scioperi e disservizi. Ecco cosa sta succedendo (e cosa fare)

UDINE. Il ritorno alla normalità, il “liberi tutti” che aspettavamo da due anni, i prezzi in rialzo per la crisi inflazionistica spinta dalla guerra in Ucraina e un mondo del lavoro che piega i dipendenti delle compagnie low cost a turni massacranti e retribuzioni minime. Sono queste (alcune) delle motivazioni della crisi che stanno attraversando le principali compagnie aeree.



Il numero impressionante di prenotazioni post Covid e i licenziamenti durante i lockdown, hanno generato un problema di personale non indifferente con il risultato che negli aeroporti, italiani e internazionali, ora è caos tra scioperi, voli cancellati e prezzi alle stelle. Tra