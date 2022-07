Un altro fine settimana senza guardia medica nel presidio di Sacile

SACILE. Un altro fine settimana senza guardia medica a Sacile: dalle 20 di sabato alle 8 di ieri, l’ambulatorio è rimasto chiuso in via Ettoreo. Mancano medici in organico. «I pazienti dell’ambito socio-sanitario Livenza-Cansiglio-Cavallo – conferma Cesare Monea del Comitato sanità regionale – sono penalizzati. Sabato notte hanno chiamato il 112 per sapere dove rivolgersi».

Il sindacato Spi-Cgil sul caso non ci mette una pietra sopra.