Una passeggiata con il marito e la figlia, poi il malore: donna di 72 anni muore in montagna

Si era da poco incamminata per un’escursione tra Cava Buscada e Casera Mela, a Erto, quando ha accusato un malore improvviso. Per Loredana Copetti, 72 anni, nativa di Majano ma residente a Fagnigola di Azzano Decimo, non c’è stato purtroppo nulla da fare: un attacco cardiaco le è stato fatale, in quella che doveva essere una bella giornata di festa, al fresco della montagna, assieme ai propri cari.

La donna aveva appena iniziato la camminata su una strada sterrata e non troppo impegnativa, assieme al marito Orfeo Battison, alla figlia Manuela e al genero. Erano le 12.20 quando la stazione Valcellina del Soccorso alpino è intervenuta sul posto, su chiamata della Sores. A nulla è valso l’intervento tempestivo dell’elisoccorso regionale del 118 né i tentativi di rianimarla: il medico ha dovuto constatare il decesso della signora Loredana.

Dopo l’autorizzazione del magistrato, i soccorritori hanno portato la donna fino a Casera Mela per consegnarla alle onoranze funebri Naibo di Claut, che hanno provveduto al trasferimento ad Azzano Decimo.

Al momento del malore ha emesso un grido ed è spirata poco dopo, tra le braccia del marito che la sorreggeva. Persona solare e socievole, accudiva la casa quando il marito lavorava a Sant’Andrea di Pasiano. Negli ultimi anni, dopo aver badato alla stalla e ai terreni di famiglia, cimentandosi con successo nell’allevamento e nell’agricoltura, Loredana andava a potare le viti e a raccogliere frutti.

Era dotata di un fisico possente e adatto a questo lavoro, che le piaceva tantissimo. «Io lì in mezzo alle viti mi sento in paradiso», soleva dire ai parenti. D’inverno si concedeva col marito qualche gita nei giorni di festa nelle città, nei centri commerciali. D’estate invece amava percorrevano sentieri montani, camminando tutto il giorno.

Quello a Erto non è stato l’unico intervento in montagna della stazione Valcellina del Soccorso alpino: nuovamente allertata dalla Sores, nel pomeriggio si è attivata alla segnalazione di un lieve malore incorso ad una donna al Rifugio Pradut, a Claut. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso regionale: la donna, una sessantanovenne di Cordenons che era assieme al marito, è stata valutata dall’equipe sanitaria di bordo ed essendosi nel frattempo ripresa, è stata caricata a bordo del fuoristrada dei soccorritori e condotta a valle.