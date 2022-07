Chi paga le spese di isolamento e le cure? E come funziona per il rientro a casa? Tutte le risposte

UDINE. Per molti è stato, ed è ancora, l’ostacolo principale a riprendere a viaggiare: cosa succede se risulto positivo (o peggio mi ammalo di Covid-19) all’estero o anche in Italia ma distante dalla mia residenza? Chi si contagia all’estero deve infatti seguire le indicazioni dello Stato in cui si trova al momento in cui l’infezione viene certificata e le regole cambiano paese per paese.

Come