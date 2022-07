UDINE. Nel giorno in cui il ministro della Salute, Roberto Speranza, dà il via libera alla quarta dose di vaccino anti Covid per gli ultra sessantenni, la Regione fa i conti non tanto con la riapertura dei centri vaccinali quanto con l’assenza di un migliaio di sanitari, tra infermieri e medici, colpiti dal virus.



Nell’attesa di sapere in quanto tempo bisognerà garantire la quarta dose a un po’ meno di 400 mila persone, il vice presidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, non nasconde la preoccupazione sulle possibili ricadute che un numero così elevato di contagiati tra i sanitari può provocare sull’avvio della somministrazione del terzo richiamo.

Anche perché se in precedenza si potevano ingaggiare i pensionati ora questa possibilità non è più contemplata a meno che gli stessi pensionati non si mettano a disposizione in veste di volontari.Ottenuto il via libera dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) e del Centro per il controllo delle malattie europei (Ecdc), ieri, il ministro Speranza ha confermato l’apertura immediata sui territori della somministrazione della quarta dose di vaccino anti Covid alle persone che hanno già compiuto 60 anni.

La notizia era attesa in Friuli Venezia Giulia, dove da giorni si ragiona sulla riapertura dei centri vaccinali. Al momento non c’è una mappa ufficiale: «Stiamo aspettando le indicazioni ministeriali, dobbiamo leggere nei dettagli cosa intende Speranza, dobbiamo sapere che tipo di vaccino va somministrato, come e quando ci verrà consegnato, quale sarà la platea e in quanto tempo concludere questa nuova fase di vaccinazione» spiega Riccardi nel ribadire che le due variabili sono e dettagli del piano e il personale a disposizione.

Numero più numero meno, la platea dei vaccinabili in regione si attesta intorno alle 400 mila unità. Tenuto conto che gli anziani accolti nelle case di riposo e molti pazienti fragili hanno già ricevuto la quarta dose, la platea degli ultra sessantenni scende al di sotto dei 400 mila.

Il monitoraggio costante effettuato dalla Fondazione Gimbe rivela che, al momento in regione, il tasso di copertura vaccinale delle quarte dosi non va oltre il 19,3 per cento, posizionandosi poco al di sotto della media nazionale pari al 21,1 per cento. Si tratta di percentuali basse che si scontrano con l’aumento dei contagi, non a caso il ministro e gli infettivologi insistono affinché la copertura venga ampliata senza attendere i nuovi vaccini tarati sulle caratteristiche delle varianti Omicron.



Di fronte all’aumento dei contagi il timore di tutti è quello di veder incrementare i ricoveri soprattutto nei reparti di area medica. Al momento i casi gravi sono contenuti non a caso la task-force ha deciso di mantenere nei reparti di appartenenza i pazienti ricoverati per altre patologie, risultati positivi al Covid.

La nuova organizzazione scatterà a giorni, non appena le Aziende sanitarie avranno adeguato le programmazioni. Anche in questo caso, però, le mille assenze per Covid non aiutano.



Ieri sono stati rilevati 554 nuovi contagi da Sars-CoV2: 151 da 1.146 tamponi molecolari e 403 da 1.317 tamponi antigenici rapidi. Il numero più alto interessa la provincia di Udine (280), seguita da Pordenone (166), Trieste (86) e da Gorizia (10). Dodici i casi rilevati tra persone residenti fuori regione. Sei i ricoverati in terapia intensiva, 191 negli altri reparti.

Un paziente non ce l’ha fatta e ha portato a 5.183 il numero complessivo dei decessi. L’incidenza nei sette giorni è pari a 1.010,2 casi per 100 mila abitanti.