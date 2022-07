Un impianto di biogas in Friuli mai realizzato: l’ombra dell’operato dei Casalesi e un raggiro ai della Regione

SAN DANIELE. Immersione negli impianti di biogas – con relativi miasmi – al processo ai “casalesi di Eraclea” in aula bunker. Girando attorno a due strutture: quella incompiuta di San Daniele del Friuli che sarebbe servita – è l’accusa – solo a mettere le mani su 190 mila euro di fondi della regione Friuli Venezia Giulia e il pressing sull’allora sindaco Mirco Mestre per ottenere il via libera per un impianto ad Eraclea.