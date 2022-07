Auto in fiamme nel garage, evacuati per alcune ore i residenti di un condominio a Chions

CHIONS. Paura nel tardo pomeriggio di giovedì 14 luglio in una palazzina di via Aldo Moro a Chions, quando avvertendo un acre odore di fumo che proveniva dai sotterranei alcuni condomini hanno allertato il numero unico d’emergenza. Ad andare a fuoco è stata un’auto, una Citroën C4 Picasso, parcheggiata in uno dei box dello stabile.

In corso di accertamento le cause del rogo, che fortunatamente ha causato danni alle sole cose. Gli abitanti della palazzina sono stati temporaneamente evacuati per ragioni di sicurezza. Sul posto i vigili del fuoco di Pordenone e San Vito, intervenuti con due autobotti e altri due mezzi