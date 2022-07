Covid in Fvg: 2.104 nuovi contagi e un decesso, 4 persone ricoverate in terapia intensiva

UDINE. Sono 2.104 i nuovi casi di positività al Covid evidenziati nel bollettino regionale di sabato 16 luglio, che registra anche il decesso di una persona. Nel dettaglio, sono state rilevate 453 positività sui 2.570 tamponi molecolari processati mentre altri 1.651 sono emersi dai 6.526 test rapidi antigenici effettuati.

Lo rende noto la direzione centrale Salute della Regione, che riporta anche il decesso di una persona, avvenuto a Gorizia.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 4, mentre salgono a 260 i pazienti positivi ospedalizzati in altri reparti. Da inizio pandemia in Fvg sono state accertate 430.086 positività, mentre i decessi sono stati 5.193. Negli ultimi sette giorni in Friuli Venezia Giulia il tasso di incidenza dei contagi è pari a 1.131,6 casi ogni 100 mila abitanti.