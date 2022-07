Non aveva mai conseguito la patente e guidava un’auto senza assicurazione: trentenne multato per migliaia di euro

POZZUOLO. Durante un controllo di polizia stradale effettuato nel Comune di Pozzuolo nel pomeriggio di venerdì 15 luglio, una pattuglia del Comando Intercomunale di Polizia locale di Campoformido-Pozzuolo del Friuli ha fermato il conducente di una vettura per un controllo.

L'uomo era senza la patente di guida, perché mai conseguita. Stava circolando, inoltre, con una macchina non coperta da assicurazione e non revisionata. Il conducente, un trentenne, alla luce delle violazioni al Codice della strada è stato multato per un importo di diverse migliaia di euro e il veicolo è stato posto sotto sequestro.