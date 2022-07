Esce di strada e resta incastrato nell’auto che prende fuoco: è grave

RUDA. Un uomo di 29 anni, di nazionalità moldava ma residente nel comune di Cervignano, è stato trasportato all'ospedale in condizioni serie dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato nella notte tra sabato 16 e domenica 17 luglio, poco dopo le 3.

L’uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua automobile ed è finito in un fossato che costeggia la carreggiata.

La macchina ha preso fuoco e il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. É successo in via degli Antonini, nel comune di Ruda.

Una pattuglia di carabinieri, che stava effettuando un servizio di controllo nella zona, ha notato l'auto ed è subito intervenuta.

Sul posto sono giunti tempestivamente anche gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo.

Il ferito è stato trasportato all'ospedale in gravi condizioni.

Altro incidente a Fiumicello, dove un ciclista è stato investito da un'automobile lungo la strada statale 14, a Papariano.

È successo nella serata di sabato 16 luglio, poco dopo le 20. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e carabinieri della stazione di Palmanova per i rilievi.

Il ciclista, che in seguito all'urto ha riportato diverse ferite, è stato trasportato all'ospedale di Palmanova. Le due condizioni sono serie.