Bibione, la pineta brucia ancora: un nuovo focolaio dopo il vasto incendio di venerdì, a Lignano allertata la Protezione civile

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO. Il caldo, sommato a qualche raffica di vento: tanto è bastato per innescare un nuovo incendio (riportato sotto controllo nel pomeriggio) nella zona della pineta a Bibione, la stessa dove venerdì 15 luglio era divampato un rogo di ben maggiori dimensioni che aveva ridotto in cenere una quarantina di ettari di vegetazione, causando anche una pioggia di cenere e altri disagi nella dirimpettaia Lignano.

Verso le 13.15 di oggi, lunedì 18 luglio, sono stati nuovamente attivati i vigili del fuoco (sul posto una squadra proveniente da Portogruaro), che hanno operato con presidi giornalieri, e gli uomini del Centro operativo regionale.

Il fumo causato dal nuovo focolaio ha in breve tempo provocato un’alta e densa colonna di fumo, ben visibile anche dalla vicina Lignano. Il sindaco di San Michele al Tagliamento (di cui Bibione è una frazione) in mattinata ha comunque voluto rassicurare i turisti: «Venite tranquillamente in vacanza, la nostra località è sicura».

A Lignano, invece, è Alessandro Borghesan, responsabile dell’ufficio comunale della Protezione civile, a evidenziare come «abbiamo attuato un immediato dispiegamento di mezzi nell’area della foce del Tagliamento a fronte della possibilità che alcune faville possano attraversare il fiume, mettendo a rischio l’area. La segnalazione ci è arrivata verso le 13.30 e siamo tornati a presidiare il luogo con 10 volontari e tre mezzi. L’arrivo di due elicotteri ha fortunatamente stabilizzato la situazione che al momento sembra sotto controllo».

E proprio la Protezione civile aveva presidiato l’area durante tutto il weekend, con un servizio in presenza 24 ore su 24. «Eravamo impegnati con tre mezzi antincendio che presidiavano l’area fino a domenica sera, con 25 volontari. La nostra azione mirava a scongiurare la possibilità, che peraltro si è concretizzata, che alcune faville, sospinte dal vento, raggiungessero la sponda friulana del fiume, mettendo in pericolo la pineta. In questa occasione abbiamo attivato il nostro piano di emergenza allertando il Camping Pino mare e la darsena di Marina Uno che hanno messo in campo anche le loro squadre di emergenza», conclude Borghesan.