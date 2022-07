Fiamme e fumo al Città Fiera, intervengono i pompieri: evacuato il primo piano del centro commerciale, una commessa intossicata

MARTIGNACCO. Un incendio accompagnato da una densa colonna di fumo, ben visibile sulla copertura di una sezione del complesso del Città Fiera. Le fiamme si sono originate verso le 8.40 di mattina di lunedì 18 luglio, in un punto vendita situato al primo piano della struttura commerciale: si sono subito attivati gli allarmi anti-incendio, con i vigili del fuoco giunti sul posto in pochi minuti e riusciti a evitare il propagarsi del rogo (grazie anche al sistema automatizzato di porte frangifuoco), confinandolo in un’area ristretta: per ragioni di sicurezza, tuttavia, l’intero primo piano del centro commerciale è stato evacuato.

Incendio al Città Fiera di Udine, evacuato l?intero primo piano del centro commerciale

Tutte le altre sezioni del centro commerciale sono invece rimaste aperte al pubblico. Sul posto i carabinieri per comprendere le cause dell’incendio.

L’incendio ha prodotto tantissimo fumo che ha interessato anche un’area uffici. La centrale di Sores ha inviato sul posto due mezzi, un’ambulanza e un auto medica per valutare l’eventuale presenza di persone intossicate.

I vigili del fuoco sono accorsi sul posto con diverse squadre e più mezzi (autoscala e autobotte comprese) dal comando di Udine, coadiuvati dai pompieri volontari di Codroipo.

L’incendio ha riguardato il negozio di animali Zooplanet e una commessa di un altro negozio limitrofo, dopo aver manifestato un malessere, è stata soccorsa dal personale medico di un’ambulanza in quanto manifestava i sintomi di un’intossicazione. Come detto, tutto il primo piano è stato evacuato: prontamente messi in salvo tutti gli animali presenti nel negozio.

Le fiamme sono state prontamente estinte dall’attivazione del sistema antincendio e dall’intervento dai pompieri, che tuttavia sono ancora impegnati nelle operazioni di sicurezza per disperdere il fumo che ha avvolto diversi locali.