Perde il controllo dell’auto che dopo l’impatto si rovescia su un fianco: ferito il conducente

PORDENONE. Incidente stradale con una persona ferita nella mattinata di oggi, lunedì 18 luglio, intorno alle 10.30 a Pordenone, in via Cappuccini. Per cause in corso di accertamento, un'auto si è rovesciata su un fianco, dopo che il conducente, diretto da Pordenone verso Porcia, ne ha perso il controllo, finendo su un marciapiede. Non risultano coinvolti altri mezzi.

L'uomo rimasto ferito (non è in pericolo di vita) è stato soccorso dai passanti prima dell'arrivo del 118, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. L'auto, di traverso sulla strada, ha ostruito a lungo la viabilità sull'asse Porcia-Pordenone.