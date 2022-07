Uomo di 41 anni picchiato a morte in un garage a Gorizia: ecco quello che sappiamo

Walter Pappalettera è stato trovato all'interno di una rimessa auto in via Garzarolli

GORIZIA. Il corpo senza vita di un uomo di 41 anni, Walter Pappalettera, è stato trovato all'interno di un garage in via Garzarolli 115 a Gorizia nel pomeriggio di domenica 17 luglio.

Secondo quanto si è potuto apprendere sarebbe rimasto vittima di un pestaggio, forse legato all'utilizzo di sostanze stupefacenti. Sul posto sono giunte due pattuglie della polizia che hanno effettuato i rilievi.





Il garage è di proprietà dello stesso 41enne, colpito a calci e pugni e, a quanto pare, ferito anche con un oggetto contundente.

Quando è stato trovato, l'uomo era ancora in vita, seppur in condizioni gravissime. Il personale sanitario accorso sul posto ha cercato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare.

Da quanto trapelato, la vittima sarebbe nipote di un ex impresario edile, deceduto di recente.

Nessuna traccia, al momento del o degli aggressori.

Il comunicato diffuso il 18 luglio dalla Procura di Gorizia

«Nel pomeriggio di ieri, domenica 17 luglio, la Polizia di Stato è intervenuta nel quartiere di Sant’Anna a Gorizia, più precisamente in via Garzarolli, a seguito di una segnalazione da parte della centrale operativa del 118 in merito all’invio di personale sanitario in soccorso di un uomo riverso a terra nel proprio garage, presumibilmente aggredito da delle persone».

Sul posto i sanitari «prestavano soccorso a Pappalettera Walter, nato nel 1981 a Gorizia, ma purtroppo, nonostante il tempestivo e prolungato intervento degli operatori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La causa del decesso del 41enne, che presentava delle ecchimosi al volto ed una ferita lacerocontusa sulla fronte, sarà chiarita dall’esame autoptico che verrà disposto dall’Autorità Giudiziaria titolare dell’indagine.

L’attività investigativa in atto non consente la divulgazione di ulteriori informazioni come risulta prematura ogni altra considerazione sull’accaduto».