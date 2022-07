Rubava il gasolio ai tir in sosta: denunciato un camionista

PALMANOVA. Denunciato per furto di gasolio. Sono stati gli scrupolosi agenti della Polizia di Stato di Palmanova, la scorsa settimana, a capire durante un controllo al casello autostradale di Latisana in A4 che quel camion aveva qualcosa di non regolare: i controlli hanno poi confermato la loro prima sensazione, portando alla denuncia dell’autista di un autoarticolato immatricolato all’estero.

Il veicolo era stato già “segnalato” in quanto utilizzato per commettere un furto di gasolio, a gennaio di quest’anno, ai danni di un trasportatore professionale in sosta notturna nell’area di servizio di “Fratta Nord”, sempre lungo l’A4, nel comune di Teglio Veneto (Venezia).

Gli operatori della polizia stradale, in virtù del precedente criminoso, decidevano di eseguire una perquisizione sul mezzo, rinvenendo all’interno delle tasche laterali del cabinato, 1 pompa elettrica avvolta con degli stracci imbevuti di gasolio e collegata a dei lunghi tubi di plastica di fabbricazione artigianale. Con molta probabilità l’autista si stava apprestando a commettere una nuova sottrazione illecita di carburante, utilizzando appunto la “pompa artigianale” per svuotare i serbatoi di qualche ignaro “collega” autotrasportatore in sosta.

In tale contesto, oltre al sequestro della pompa, l’autista è stato denunciato per il furto commesso a gennaio 2022 in quanto in quell’occasione, pur essendo stato immortalato all’atto di commettere l’azione criminosa dalle telecamere di video sorveglianza, in danno di un autotrasportatore, era riuscito a far perdere le proprie tracce.