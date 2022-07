Turismo, il Fvg è fra le mete più gettonate nel 2022

TRIESTE. Il Friuli Venezia Giulia risulta tra le destinazioni più gettonate per il 2022 tra chi ha dichiarato di trascorrere una vacanza in Italia (75,8%) collocandosi tra le mete turistiche con un livello di interesse medio alto insieme a Trentino-Alto Adige, Toscana, Marche, Sardegna e Calabria.

È quanto emerge da un sondaggio condotto da Demoskopica e commissionato dalla Regione Fvg, attraverso PromoturismoFvg, su un campione di 1.002 residenti in Italia. Secondo l'indagine, presentata lunedì 18 luglio a Trieste, oltre 8 italiani su 10 che dichiarano di conoscere la destinazione Fvg esprimono il loro interesse a visitarla.

Il 90,1% di chi si è recato in Fvg per vacanza o viaggio, almeno una volta negli ultimi anni, ci ritornerebbe nuovamente. Inoltre la regione viene percepita come meta sicura nella fase post pandemica prioritariamente perché rispettosa dell'ambiente e poco congestionata.

«Grande interesse», è stato spiegato, viene riservato in particolare a Lignano Sabbiadoro e a Trieste. «Si tratta del frutto di un lavoro di squadra, dove ognuno ha fatto la sua parte. La Regione e PromoturismoFvg hanno investito molto nella promozione e negli investimenti del territorio», ha osservato il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga.

«Con il Consiglio regionale abbiamo inoltre apportato dei miglioramenti», «per trattenere il turismo in Fvg». «I primi dati su primavera e inizio estate ci confermano che sono aumentate le presenze: vuol dire che il turista si ferma di più sul territorio». Secondo Fedriga, ora «bisogna migliorare l'offerta ricettiva» e continuare nella strategia promozionale.

Secondo i dati comunicati da Fedriga e dall'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, nel periodo maggio-giugno si registra un +4,3% sulle presenze rispetto al 2019 «con località che stanno crescendo in modo importante»: Trieste +15%, Lignano Sabbiadoro +11%, Gorizia + 19%.

A sostegno del turismo, ha aggiunto Fedriga, «il protagonismo dei privati è necessario, perché la capacità di attrazione turistica è anche il frutto di un'alleanza fra le due parti, pubblica e privata, e su questo stiamo lavorando con una norma che presenteremo in assestamento».

Più in generale Fedriga ha evidenziato la necessità di ammodernare la ricettività perché «la qualità è un biglietto da visita della nostra regione ed è uno degli elementi rilevanti della vacanza».

Secondo il sondaggio, l'appeal della regione cresce: fra i driver vincenti del livello di reputazione della destinazione vi sono il buon rapporto prezzo/qualità dell'offerta, la facilità di raggiungerla per la vacanza, le attrazioni naturali e il patrimonio storico, artistico e culturale e la tradizione enogastronomica.

Sul versante della promozione, il campione degli intervistati suggerisce di puntare sui social (44,3%), campagne tv (42,5%) e favorire il tradizionale passaparola (27,8%). Gli aspetti principali che il Fvg evoca secondo l'immagine percepita degli italiani sono il rispetto dell'ambiente, ospitalità, il patrimonio culturale e le tradizioni enogastronomiche. Quanto al local tourism reputation index, Trieste è in testa, seguita da Lignano Sabbiadoro e Udine.