La grata in ferro della finestra cede, bambina di 4 anni cade da sette metri: è gravissima

In alto da sinistra, la finestra (indicata dalla freccia verde) dalla quale la bimba è precipitata: la grata in ferro (nella foto a lato) ha ceduto ed è piombata a terra; l'abitazione in cui è avvenuta la disgrazia e l'intervento dei soccorsi

UDINE. Una bambina di quattro anni, di nazionalità straniera, è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni dopo una caduta di alcuni metri. La piccola, che era in casa con la madre e un fratellino più piccolo che stava dormendo, attorno alle 17 di martedì 19 luglio si trovava nella mansarda al secondo piano.

E’ riuscita ad aprire una finestra, si è affacciata ma la grata in ferro ha ceduto e la piccola è precipitata a terra da sette metri di altezza.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, che hanno portato la bambina all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, sono sopraggiunti gli agenti della Squadra volante e della Scientifica della Questura. In base ai primi accertamenti non emergerebbero responsabilità di tipo penale. La piccola è stata raggiunta in ospedale dal padre.