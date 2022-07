Finge di essere un soldato americano e chiede denaro per missioni umanitarie o altre finalità: tre donne truffate

PORDENONE. Fingeva di essere un militare americano, in Siria da anni, chiedendo alle sue vittima somme di denaro per le finalità più disparate: per sbloccare un pacco destinato alla “Croce rossa innocente”, per un prestito in seguito a problemi sul proprio conto o lusingando con promesse di matrimonio. Presunte truffe nelle quali sono cadute tre donne e che la Procura di Pordenone ha fermato chiedendo e ottenendo una misura cautelare per un ghanese di 47 anni residente a Pordenone.

L’indagine, curata dall’apposito nucleo “Truffe online” della sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri, ha portato a un obbligo di firma nei confronti dell’uomo che, nel corso del 2021, avrebbe raggirato tre donne presentandosi con diversi alias.

Si è presentato alla prima vittima dicendo di essere un militare Usa, ha chiesto la disponibilità di ricevere un pacco millantando l’appartenenza alla “Croce rossa innocente” e sostenendo che la spedizione fosse bloccata. Situazione che poteva essere risolta solo tramite pagamento di 2.500 euro. Quando l’uomo ha chiesto un’ulteriore somma, la donna si è accorta della truffa.

Ed ancora, interagendo su Whatsapp, è entrato in amicizia con una donna alla quale ha iniziato a chiedere diversi prestiti. Nel giro di pochi mesi le ha spillato 46 mila euro.

Infine, lusingandola con promesse di matrimonio, ha chiesto e ottenuto da una terza persona diversi buoni Amazon e bonifici per un totale di oltre 8 mila euro.

Le lunghe e complesse indagini hanno consentito di indagarlo per truffa: la Procura rinnova ai cittadini l’invito alla prudenza nei confronti di richieste di denaro da parte di persone o enti che non si conoscono veramente.