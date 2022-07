Incendio a Tarcento, bruciato un ettaro di vegetazione

TARCENTO. Circa un ettaro di vegetazione è andato distrutto nell’incendio divampato nel pomeriggio di martedì 19 luglio a Sammardenchia di Tarcento.

Il fuoco è arrivato fino a pochi metri di distanza dalle recinzioni di due case. E solo la tempestività e l’efficacia dell’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gemona ha evitato l’ulteriore propagazione. L’intervento si è protratto per oltre tre ore perché, dopo lo spegnimento, i pompieri hanno effettuato tutte le operazioni di messa in sicurezza per evitare la ripartenza delle fiamme. Sul posto anche gli uomini della Forestale di Tarcento e, per i dovuti accertamenti, i carabinieri della stazione di Pradielis.