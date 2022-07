Con l’auto contromano tra i tavolini dei bar, identificato l’automobilista che aveva creato il panico in centro a Pordenone

PORDENONE. È stato identificato il conducente del veicolo che nella serata di giovedì 17 luglio aveva creato il panico percorrendo il centralissimo Corso Vittorio Emanuele contromano: è un cittadino straniero residente ad Aviano.

La persona, convocata in Comando dagli agenti della polizia locale di Pordenone – Cordenons che, dopo aver svolto un’indagine lampo sull’accaduto avevano in pochissimo tempo identificato il veicolo, ha riferito di aver preso un’auto a noleggio ed essersi poi recato in centro città: non accorgendosi della segnaletica stradale, a suo dire, si era ritrovato in pieno centro storico, affollato di gente.

Non sapendo come uscirne, lo stesso conducente ha spiegato di aver provato a spostare le transenne che conducono su via Gorizia, strada chiusa durante la serata, ma vedendo la carreggiata occupata da tavoli e sedie dei locali della zona, aveva invertito la marcia percorrendo un tratto di strada contro il senso di marcia per poter uscire.

L’uomo è stato quindi sanzionato per esser transitato in una Zona a Traffico limitato senza permesso e per aver percorso il centro storico in direzione opposta al senso di marcia.

Il vice sindaco Emanuele Loperfido, con delega alla sicurezza, si è complimentato con la polizia locale per il buon esito delle indagini: «I risultati raggiunti sono figli della professionalità degli agenti i quali, tramite una rapida indagine, la ricostruzione dei fatti, l’utilizzo della tecnologia, il coinvolgimento e la collaborazione con le varie sentinelle sul territorio che consentono di monitorare, intercettare e sanzionare le violazioni al codice della strada. Un lavoro costante e continuo per il quale il vicesindaco ringrazia gli agenti della Polizia Locale ed anche gli operatori di Gsm per il lavoro di squadra svolto”