SAN GIOVANNI. Infortunio sul lavoro, poco dopo le 8 di mercoledì 20 luglio, a San Giovanni al Natisone. È successo in via Sotto Rive, alla Gm Scavi. Un operaio è rimasto coinvolto in un incidente con un muletto.

Dalle prime ricostruzioni sembra che il mezzo in movimento abbia schiacciato una gamba dell'operaio, un

uomo di 32 anni, mentre stava lavorando. La centrale Sores di Palmanova ha subito inviato sul posto un'ambulanza e anche l'elicottero del 118.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire l'accaduto. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Udine.