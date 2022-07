Azzannata al collo da un cane, soccorsa e ricoverata in ospedale: guarirà in un mese

Giovedì 21 luglio a Malnisio, frazione di Montereale Valcellina, una donna di 79 anni è stata aggredita da un cane di razza staffordshire bull terrier (e non pitbull, come era stato reso noto in un primo momento). L’animale l’ha azzannata al collo, procurandole una ferita penetrante. Subito sono stati mobilitati i soccorsi tramite il 112 dal marito. Il cane è della coppia.

La Sores ha inviato sul posto l’équipe medica. La donna è stata assistita dallo staff dell’ambulanza e dell’auto medica e trasportata in codice giallo - che indica un quadro clinico di media gravità - all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove è stata ricoverata nel reparto di otorinolaringoiatria: trenta i giorni di prognosi.

Sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Spilimbergo.