Camion sfonda il guard rail e invade la corsia opposta: code e rallentamenti sull’A23 al bivio di Palmanova

UDINE. Ferito l’autista del tir, nessun altro veicolo coinvolto. Solo per puro caso non è stato più grave il bilancio dell’incidente verificatosi poco dopo le 17.45 di giovedì 21 luglio sul trattato autostradale dell’A23 in corrispondenza del bivio di Palmanova, quando per cause ancora in corso di accertamento l’autista di un camion (proveniente da Udine) ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che, dopo aver bruscamente scartato alla sua sinistra, ha sfondato il guard rail, andando a invadere la carreggiata opposta prima di schiantarsi sulle protezioni a bordo strada.

Nonostante il traffico intenso in zona, il camion non ha incrociato sulla sua traiettoria nessun altro veicolo. Il conducente del camion ha riportato solo lievi ferite.

Per consentire le operazioni di recupero del mezzo e messa in sicurezza del tratto stradale, l’autostrada (in direzione Udine) è stata temporaneamente chiusa nella direttrice Nodo di Palmanova – Udine Sud.

Poco prima delle 17 un altro incidente si era verificato nel tratto tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Si tratta di un tamponamento tra tre mezzi pesanti con uno degli autoarticolati che nell’impatto ha perso il carico di pellame. Al momento il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico sono all’opera per rimuovere il materiale e sgomberare la carreggiata. Si registrano code tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza.