Ancora incendi nella notte in Friuli, preoccupa la Val Resia dove le fiamme si avvicinano alle case. Roghi anche a Prepotto e Fagagna: tutti gli aggiornamenti

EMERGENZA INCENDI, CHE COSA SAPPIAMO IN BREVE

Sono diversi i focolai in Friuli: vigili del fuoco al lavoro in Val Resia (il nostro reportage dalla Valle isolata). In arrivo anche un canadair

Al lavoro i volontari della Protezione civile (ieri 249 con 98 mezzi, oggi attivi 37 volontari con 16 mezzi)

Hanno ripreso vigore gli incendi a Fagagna e Cialla di Prepotto

C’è la prima vittima: Elena Lo Duca, agente e coordinatrice della Protezione civile (qui cosa è successo)

Continua a bruciare anche il Carso dove l'incendio è in espansione verso la Slovenia

Ripartita l’attività di Fincantieri a Monfalcone

UDINE. Vigili del fuoco al lavoro, nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 luglio, in alcuni comuni del Friuli per diversi incendi di sterpaglie. Ecco tutti gli aggiornamenti di oggi

RIPARTE L’ATTIVITA’ DI FINCANTIERI A MONFALCONE

Ha ripreso la normale attività lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Questa mattina,verificato il rientro nella norma dei valori della qualità dell'aria, il primo turno di lavoratori è entrato regolarmente ai cantieri. Lo stabilimento è rimasto chiuso per due giorni, ieri e l'altroieri.

BRUCIA ANCORA PREPOTTO

I pompieri sono intervenuti nuovamente a Cialla di Prepotto, dove, nel primo pomeriggio di giovedì 21 luglio, ha perso la vitaElena Lo Duca, la 56enne udinese coordinatrice della Protezione civile distrettuale colpita da un albero le cui radici sono state erose dalle fiamme.

Alcuni focolai hanno ripreso vigore proprio nella stessa zona in cui è avvenuta la tragedia. C'è stato un incendio di rotoballe di fieno, piuttosto esteso, a Fagagna,verso le 2.30, in un campo lungo la strada provinciale 10. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco volontari di San Daniele assieme ai colleghi di Udine con l'autobotte.

PREOCCUPA RESIA

I pompieri stanno continuando a lavorare anche a Resia. Qui l’incendio si è esteso molto e si avvicina alla località Stavoli (dove case ma non abitate tutto l'anno). Sulla Valle operativi due elicotteri, in arrivo anche un canadair per aiutare le operazioni di spegnimento.

INCENDI SUL CARSO SLOVENO

Continua a bruciare anche il Carso dove l'incendio è in espansione verso la Slovenia: dal versante italiano presenti alcuni focolai ma la situazione è in miglioramento e sotto controllo. Non sono previste chiusure per l’autostrada in direzione Trieste dove questa notte è entrata in funzione la linea terna per alimentare il capoluogo.

LA FORZA DEL FUOCO: ETTARI DISTRUTTI IN POCHI MINUTI

Ha avuto gambe e muscoli, scatto e potenza, questo devastante fronte di fuoco che ha piegato un territorio, distrutto ampissima fetta di Carso isontino e giuliano, isolato di fatto un capoluogo regionale, Trieste. Ha sfrecciato a una velocità di 8 metri al minuto, notevolissima per chi di incendi qualcosa ne capisce. Divorando latifoglie, roverelle, pini, arbusti, rovi. E si è elevato. Ha corso sulle fronde. Al massimo della sua vigorìa s’è trasformato in un’impressionante colonna piroclastica, un’espressione tecnica, figurativamente paragonabile allo sbuffo di un vulcano in eruzione, che ha raggiunto una quota di 800 metri. Apice di fumi misurato l’altro giorno dal personale dei vigili del fuoco, a bordo dell’elicottero in servizio al corpo.

