Non ha un posto dove stare e dorme su una panchina, trovato un alloggio per un trentenne richiedente asilo

PORDENONE. Tanti pordenonesi lo segnalavano quasi tutti i giorni perché dormiva in Piazza Risorgimento sulle panchine lì posizionate. Un trentenne di origine pakistana, richiedente asilo e senza fissa dimora, era entrato in Italia nel 2017, dove gli era stato assegnato un alloggio. Da qui se n’era andato con destinazione stati nordeuropei salvo tornare qualche mese fa su suolo italico.

Non avendo un posto dove dormire, si adattava di notte con bivacchi improvvisati e di giorno passava il tempo assopito sulle panchine di Piazza Risorgimento. Del caso si era interessata l’Unità Speciale della Polizia Locale di Pordenone – Cordenons che, una volta contattati anche i Servizi Sociali del Comune, insieme avevano cercato una più decorosa sistemazione per il richiedente asilo.

Ieri l’epilogo: il cittadino pakistano è stato accompagnato dagli agenti negli uffici comunali. Gli operatori, che si erano prodigati a trovare anche un traduttore, lasciavano il soggetto nelle fidate mani delle assistenti Sociali le quali gli trovavano una sistemazione idonea dove alloggiare.

Il vice Sindaco Emanuele Loperfido: “Ringrazio gli agenti di Polizia Locale i quali, con professionalità e tatto, coordinandosi con i servizi sociali, hanno potuto trovare una soluzione ospitale a questa situazione che era un po’ complessa. Da sempre evidenziamo come l’attività di monitoraggio, controllo e identificazione è fondamentale anche e proprio per far emergere casi di reale indigenza e trovare soluzioni”.