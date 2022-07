Al Terminal Nord di Udine cambiano le usanze: l’aperitivo si fa con la psicologa

UDINE. Il parco commerciale Terminal Nord lancia un’originale iniziativa per trascorrere in compagnia l’ora dell’aperitivo, all’insegna dei pensieri positivi. Non si tratta, tuttavia, di un semplice aperitivo, bensì di un momento di condivisione che sarà guidato e accompagnato dalla psicologa Francesca Bomben.

L’appuntamento è per giovedì 28 luglio, alle 18, al bar La Piazzetta (nella piazza centrale del Parco) e l’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione Quelle dei bigliettini gialli, si chiama “l’Aperitivo del Sole”. «L’idea – spiega il direttore del parco commerciale, Giampiero Gramegna – è quella di poter condividere una serata in compagnia e ritagliarsi del tempo per stare bene. Per questo interverrà anche una psicologa, che potrà guidare i partecipanti verso la ricerca di serenità».

Per partecipare basta iscriversi via mail all’indirizzo info@quelledeibigliettinigialli.it o con un messaggio sui canali social dell’associazione.