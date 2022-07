Autostrade, quattro weekend da bollino rosso per il traffico: code al casello di Latisana

Il transito di veicoli è in netta crescita su tutta la rete autostradale veneta, e con la prima settimana di agosto Cav prevede quattro weekend di traffico intenso lungo il Passante di Mestre e la tangenziale (A57). In particolare, saranno venerdì 5, sabato 6 e 20, e domenica 21 e 28 agosto le giornate da “bollino rosso” della stagione estiva. Come per gli anni scorsi, non sono previste giornate da 'bollino nero”, quelle caratterizzate da criticità e pesanti ripercussioni al traffico.

«Non prevediamo grandi problematiche, - ha detto oggi la presidente del concessionario, Luisa Serato - ma resta il fatto che siamo pronti ad intervenire nella malaugurata ipotesi si dovessero formare incolonnamenti che costringano gli utenti a dover rimanere sotto il sole in autostrada».

Nel caso si dovesse verificare tale evenienza, sono disponibili 12 mila bottiglie di acqua refrigerata che gli ausiliari della viabilità avranno premura di consegnare ai viaggiatori. Sarà inoltre predisposto un presidio fisso della Croce Rossa con ambulanza, in corrispondenza dell'area di servizio di Arino Est.