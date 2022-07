Quinto giorno di incendi in Friuli, fiamme da domare ancora a Resia e focolai sul Carso: tutti gli aggiornamenti

EMERGENZA INCENDI, CHE COSA SAPPIAMO IN BREVE

Quinto giorno di incendi in Friuli Venezia Giulia: sono due i versanti dove si lavora per spegnere le fiamme

Incendi ancora attivi in Val Resia dove stanno operando due elicotteri e un canadair

Focolai sotto controllo e monitorati in Carso dove operano tre elicotteri

Alle 14 è previsto un sopralluogo a Resia per la verifica della viabilità (Qui il reportage dalla Val Resia)

La Regione ha stanziato 838 mila euro per far fronte all’emergenza

La Carinzia, alle prese con il maltempo, ha inviato i volontari della protezione civile in Friuli (Qui il punto)

Bandiere a mezz’asta alla Protezione civile e lutto cittadino a Prepotto: il dolore per la scomparsa di Elena (Qui il ricordo dei colleghi)

RESIA. Il Fvg dal Carso al FriulI nella morsa del fuoco per il quarto giorno consecutivo, nonostante il lavoro incessante di centinaia di uomini e donne tra Vigili del fuoco, Protezione civile, Corpo forestale regionale, volontari Antincendio boschivo, forze militari e di polizia. Ecco gli aggiornamenti di oggi

SI LAVORA ANCORA A RESIA E SUL CARSO

Si lavora ancora a Resia dove la zona boschiva continua a bruciare e dove stanno operando due elicotteri e un canadair. Nessuna novità ma in costante monitoraggio la situazione sul Carso dove stanno lavorando tre elicotteri per controllare i focolai non ancora spenti.

Si registra ancora qualche rogo di piccola entità a Pulfero. Alle 14, invece, ci sarà un sopralluogo a Resia per verificare stato lavori della variante della strada. Sarà presente anche il sindaco e l’assessore regionale Riccardo Riccardi.

Il Carso distrutto dalle fiamme visto dall’alto

In volo sopra il Carso distrutto dalle fiamme: la devastazione vista dall'alto

DECRETO REGIONALE: 838 MILA EURO PER L’EMERGENZA

Da qui la decisione, annunciata dal vicegovernatore Riccardo Riccardi, di firmare un decreto per un ulteriore impegno di spesa pari a 838 mila euro a carico del Fondo regionale per la Protezione civile, «a causa della sfavorevole congiuntura climatica in atto.

IL RICORDO DEI COLLEGHI DI ELENA, MORTA PER DOMARE L’INCENDIO

«Grazie Elena per la tua generosità. Resterai sempre tra noi». Il giorno dopo la disgrazia in cui ha perso la vita nei boschi di Cialla, a Prepotto, la poliziotta e coordinatrice distrettuale della Protezione civile, Elena Lo Duca, 56 anni, residente a Udine ma da qualche anno viveva a Prepotto, le parole vengono soffocate dal dolore per la perdita di una madre e moglie, di una figlia, una sorella, una collega e amica, «una donna molto ferma di carattere, un esempio per il sistema di Protezione civile che mancherà molto». Così il vice presidente della Regione con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi.



Le bandiere a mezz’asta nella sede della Protezione civile di Palmanova e il lutto cittadino a Prepotto sono piccoli gesti rispetto a quanto ha dato alla comunità Elena. L’assessore è in contatto con la questura di Udine per capire come la famiglia intenda organizzare la cerimonia funebre. Una cosa è certa: Elena sarà ricordata come merita.

GLI INCENDI DI VENERDI 22 LUGLIO

Le fiamme divorano la Val Resia e la zona di Prepotto in Friuli, non mollano completamente la presa sul Vallone e aprono un nuovo fronte di crisi, arrivando alle porte di Gorizia, nei boschi tra la località slovena di Merna e quella italiana di Rupa, frazione di Savogna d’Isonzo, sulla linea di confine, a due passi dallo stabilimento della Kemica. Un fronte che fa paura, perché i paesi sloveni di Opacchiasella, Nova Vas e Hudi Log sono stati evacuati. Basta che giri il vento e tutto può cambiare.

I FOCOLAI IN REGIONE

E, come se non bastasse, si accendono qua e là altri piccoli focolai sul territorio regionale, che tolgono mezzi e uomini, come successo sotto Contovello: una squadra dei Vigili del fuoco di Trieste ha domato faticosamente un rogo in una zona impervia, dove è stato necessario procedere a piedi, con il supporto della Protezione civile, visto che il grosso delle forze è ancora impegnato nell’Isontino.

LE MASCHERINE FFP2 A TRIESTE

Un incendio di piccole dimensioni, quello sopra il mare di Barcola, ma comunque troppo vicino alla città in queste ore di allerta per non finire osservato speciale. E intanto a Trieste il Comune continua a consigliare di indossare le Ffp2.

IL METEO E LE PREVISIONI

Le condizioni atmosferiche continueranno a essere particolarmente favorevoli all’innesco di nuovi roghi anche per i prossimi giorni, con temperature che raggiungeranno i 40 gradi - ha spiegato l’assessore -. Sarà necessario incrementare gli interventi. Da qui l’esigenza di rafforzare la presenza dei mezzi aerei con il concorso della Provincia di Trento attraverso un elicottero messo a disposizione dell’Amministrazione.

Inoltre è urgente mettere in sicurezza i versanti a monte delle viabilità per mitigare il rischio di cadute di massi. Vanno realizzati percorsi alternativi di collegamento con i nuclei abitati isolati, oltre a provvedere al taglio della vegetazione instabile che potrebbe cadere sulle carreggiate. Fino alla fine dello stato di emergenza il sistema regionale potrà contare su cinque elicotteri».

I FOCOLAI DI DOBERDO’ E DEL VERSANTE SLOVENO

La situazione più grave, questo venerdì, nella montagna friulana, in Val Resia e a Prepotto. Invece, nella zona di Doberdò, dove il fuoco si è lasciato alla spalle una plumbea devastazione, i focolai sono quasi tutti sotto controllo: si opera ancora, le fiamme non sono completamente spente, ma la situazione «è migliorata», afferma Riccardi. Restano i 300 sfollati da far tornare a casa: «In queste ore decideremo cosa fare».

Ma a preoccupare, verso le 17.30, è stato anche il Goriziano, con un nuovo fronte del vasto incendio che da giorni sta devastando il Carso al confine tra Italia e Slovenia. La zona interessata è quella limitrofa allo stabilimento italiano della Kemica, a Rupa, a due passi dalla slovena Merna. Arrivano i pompieri italiani con 25 mezzi, 58 operatori, un direttore delle operazioni di spegnimento aereo e un funzionario di guardia. Il supporto aereo è fornito con un elicottero dei Vigili del fuoco e tre della Protezione civile. L’incendio è sotto controllo ma l’attenzione rimane alta.

RIPRISTINATI I COLLEGAMENTI

In merito ai collegamenti, questo venerdì mattina alle 10 circa è ripresa, in entrambe le direzioni, la circolazione dei treni tra Trieste e Monfalcone: per tutta la notte tra giovedì e venerdì 100 tecnici di Rfi hanno lavorato per riparare i circa 5 chilometri di linea danneggiata (danni che ammontano a 320 mila euro).