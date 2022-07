MAJANO. Incidente nella tarda mattinata di sabato 23 luglio a Majano. Due le auto coinvolte nello schianto in via Osoppo fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone a bordo.

A seguito dell'impatto, avvenuto ancora per cause da accertare , entrambe le macchine sono finite fuori strada, nel campo vicino. Sul posto i vigili del fuoco di San Daniele, la polizia locale e gli operatori del 118.