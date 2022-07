Si ferisce a un ginocchio con un colpo di mannaia: undicenne trasportato in ospedale con l’elicottero

Il minorenne si trovava con i genitori nei pressi del rifugio Brunner a Tarvisio. Il Soccorso alpino è intervenuto anche a Passo Pramollo per recuperare un ciclista che si era fratturato una mano

TARVISIO. Ferito a un ginocchio con un colpo di mannaia. Sabato pomeriggio da dimenticare per un ragazzino di 11 anni che, vista la gravità delle ferite, è stato trasportato in elicottero all’ospedale.

L’incidente si è verificato verso le 15.30 di sabato 23 luglio, in comune di Tarvisio, dove il minore, di nazionalità slovena, si era ferito a un ginocchio con un colpo di mannaia nei pressi del rifugio Brunner. Il ragazzino, che si trovava con i genitori, è stato in un primo tempo soccorso con dei bendaggi per tamponare l'emorragia e poi, una volta appurata la gravità della ferita, verricellato a bordo dell'elicottero con il triangolo di evacuazione dopo la visita del medico, calato sul posto assieme al tecnico dell'elisoccorso.

Il bambino è stato portato a Tarvisio e consegnato all'ambulanza. Alla base del sentiero d'accesso al rifugio c'erano i soccorritori della stazione Cnsas di Cave del Predil e della Guardia dai finanza pronti a dare supporto.

Un paio d’ore più tardi, ma in comune di Pontebba, a Passo Pramollo nei pressi di malga Cerchio un cittadino austriaco del 1974 si è procurato una frattura esposta a una mano cadendo in bicicletta. Anche qui è stato l'elisoccorso a prelevarlo dopo essere atterrato nei pressi della malga. A Passo Pramollo c'erano i soccorritori della stazione Cnsas di Moggio Udinese pronti a dare aiuto. È stato portato all'ospedale di Tolmezzo.