Si schianta con la moto contro una macchina: ragazza di 23 anni ricoverata in gravissime condizioni

CAMPOFORMIDO. Una giovane 23enne ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Udine. È questo il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella notte tra sabato 23 e domenica 24 luglio a Villa Primavera, nel comune di Campoformido.

La ragazza, di San Daniele, stava viaggiando in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro una macchina.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che l'hanno trasportata in ambulanza in ospedale e i carabinieri per i rilievi.