Prende fuoco un silos che contiene mangini per l’allevamento ittico

PORCIA. A Porcia, domenica 24 luglio, ha preso fuoco un silos contenente mangimi per le trote all’interno di un allevamento ittico. L’allarme è stato lanciato intorno alle 15. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone e una squadra di volontari da Sacile in supporto per spegnere il rogo.

Il tempestivo intervento dei pompieri, che si sono precipitati sul posto anche con l’autoscala e l’autobotte, è valso ad evitare il propagarsi delle fiamme e a contenere i danni subiti dall’impianto.