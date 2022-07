Sul monte Raut i vigili del fuoco lottano ancora contro le fiamme, un rogo anche a Lusevera

UDINE. Sono ancora in corso, dalla prima mattinata di martedì 26 luglio, le operazioni di bonifica per gli incendi boschivi. Lo si apprende dai vigili del fuoco che, per quanto riguarda l' incendio del Carso tra Gorizia e Trieste, hanno comunicato la riduzione a 40 unità del dispositivo di soccorso: presenti le squadre dei comandi di Gorizia e Trieste, che stanno continuando con le operazioni di bonifica.

L' incendio in Val Resia, invece, vede ancora impegnato il personale del comando di Udine con le squadre dei distaccamenti di Gemona e Tolmezzo, che stanno operando per la bonifica finale dell' incendio con il supporto di un elicottero.

Per quanto riguarda l' incendio sul monte Raut a Frisanco sono ancora in corso le operazioni di spegnimento con mezzi aerei e stanno operando un canadair del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e un elicottero regionale che pesca l'acqua da una vasca antincendio rifornita dalla squadra del distaccamento vigili del fuoco di Maniago.

A Claut sono all’opera un elicottero e un canadair per contrastare le fiamme.

Un incendio ha preso corpo anche a Lusevera, in località Micottis Gran Monte, dove sono già al lavoro i volontari di Lusevera.