Cade dalla bicicletta e perde i sensi, grave un anziano

OVARO. Un uomo di 70 anni è caduto dalla bicicletta, nel primo pomeriggio di mercoledì 27 luglio,a Ovaro. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano, per cause ancora da accertare, sarebbe caduto autonomamente.

La centrale Sores di Palmanova ha subito inviato sul posto un'ambulanza e anche l'elicottero del 118. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni. In seguito alla caduta ha riportato un trauma cranico e nel momento in cui è stato soccorso non era cosciente.