Più chiarezza nei caratteri e nei contenuti, semplice da consultare sul cellulare: ecco come cambia il sito del Messaggero Veneto

Più vicini. Il sito del Messaggero Veneto cambia aspetto ma riprende un vecchio concetto caro al nostro giornale e al suo territorio: il legame con la comunità. Un progetto che non è nuovo, che affonda le radici nella storia del quotidiano del Friuli e che ha trovato la sua declinazione digitale già cinque anni fa quando, assieme a Voi, abbiamo costruito la comunità dei lettori.



In un turbine di grandi cambiamenti, sociali, politici ed economici, cresce nei lettori il bisogno di un’informazione digitale veloce, chiara e attenta. E il restyling del sito del Messaggero Veneto segue queste tre linee guida.



Cosa cambia? Il design che abbiamo scelto è chiaro ed essenziale: in primo piano ci sono i contenuti, l’organizzazione delle notizie è tematica (con un occhio di riguardo per la cronaca locale) e i testi sono più grandi.



Abbiamo lavorato sulla visualizzazione del cellulare: sempre più lettori scelgono di leggerci dalla versione mobile, scorrono le notizie sui social e scelgono delle formule più veloci. Dallo smartphone le notizie seguono in maniera verticale il susseguirsi degli eventi della giornata. Con gli approfondimenti, le inchieste e i video che arricchiscono i testi. La nuova veste grafica riguarderà anche i singoli articoli: foto più grandi quando necessario, un testo più leggibile, un nuovo font più elegante e moderno.



Oggi l’informazione è in diretta concorrenza con tutto ciò che cattura la nostra attenzione, con i tanti contenuti che riempiono i nostri intervalli. Qui entra in gioco l’importanza del tempo. A partire da un dettaglio: ogni articolo avrà l’indicazione dei minuti necessari per la lettura.



E ci sono altre novità. Oltre alla ricca offerta di podcast di gruppo (presente nella sezione OnePodcast che trovate sul sito), nelle prossime settimane i lettori potranno anche contare sugli audio articoli. E dopo l’estate, per rendere ancora più facile la fruizione delle notizie e rimanere sempre aggiornato su quello che succede in Friuli, è in arrivo anche l’App. Una nuova veste grafica anche per le newsletter e lo sfoglio digitale del giornale (con una nuova sezione – la “vetrina” – che raccoglie i migliori contenuti digitali riservati agli abbonati). Più intuitiva anche la ricerca dei contenuti locali con il menù che raccoglie, comune per comune, le notizie dalla vostra città. Anche per news di sport e cultura.



C’è anche la sezione “Parla con noi”, un filo diretto con la redazione per ricevere le vostre segnalazioni o inviarci foto e storie dal territorio.

Ma non c’è solo la cronaca locale. Il nuovo sito può contare anche su una vasta selezione di contenuti nazionali e internazionali a cura della Stampa. E di canali tematici come Green&Blue, Moda&Beauty, Il Gusto, Salute e Tech, per gli amanti della tecnologia.