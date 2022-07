Passa col semaforo rosso e provoca lo scontro fra tre auto: feriti i conducenti

FONTANAFREDDA. Scontro fra tre auto, nel pomeriggio di mercoledì 27 luglio, all’incrocio semaforico fra la Pontebbana e le vie Guerrazza e Carducci, a Fontanafredda. Feriti i tre conducenti.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 16.30. I carabinieri della stazione di Fontanafredda hanno appurato dalle testimonianze che il ventenne D.M,. al volante di una Peugeot, che percorreva la Pontebbana in direzione Pordenone, è passato con il rosso mentre l’incrocio era già impegnato da altri due veicoli (una Kia e una Toyota Auris).

Una vettura stava procedendo da via Guerrazzi a via Carducci, l’altra da via Carducci verso via Guerrazzi. Gli altri guidatori coinvolti nell’incidente sono G.P. 50 anni e D.B.C. 47 anni. Dopo l’impatto, due auto sono state proiettate contro l’aiuola spartitraffico dove è installato il semaforo.

Sul posto la sala operativa regionale dell’emergenza sanitaria di Palmanova ha inviato i vigili del fuoco di Pordenone, l’ambulanza del 118, i carabinieri della stazione di Fontanafredda per i rilievi e per la gestione della viabilità.

Si è proceduto a senso unico alternato, regolato dai militari dell’Arma, fino alla rimozione dei veicoli danneggiati che occupavano l’incrocio. Qualche disagio per gli automobilisti sulla Pontebbana, visto l’orario di punta.

I conducenti non sono rimasti feriti in modo grave e sono stati trasportati per accertamenti all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.