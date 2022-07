Si rompe una condotta idrica in Borgo Stazione, strada allagata e servizio interrotto per decine di famiglie

UDINE. Una grossa perdita d’acqua si è verificata dopo le 14 di mercoledì 27 luglio all’incrocio tra via Europa Unita e via Percoto in Borgo Stazione, a Udine, a causa della rottura di una condotta idrica di 200 millimetri di circonferenza.

Il guasto – provocato con molta probabilità per la vetustà della rete - ha determinato l’allagamento di alcune tratti delle vie. Subito sul posto sono intervenuti i tecnici del Cafc che hanno interrotto il servizio per decine di utenze di viale Europa e di alcune vie limitrofe.

Le operazioni di sistemazione proseguiranno per almeno sei ore. I tecnici, infatti, per individuare e aggiustare il tubo nel punto in cui si è rotto devono procedere per step chiudendo le valvole facendo in modo così che l’acqua si ritiri.